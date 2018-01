La bomba atomica e il destino dell’uomo. Rileggendo Karl Jaspers

L’incubo che ritorna

Tra tutti gli incubi che ci turbano il sonno, quelli che ritornano con cadenza regolare sono quelli che ci danno più fastidio e ci creano maggiore inquietudine. Sono incubi che ci riportano indietro ai vissuti dolorosi e che non siamo ancora riusciti a superare e a integrare in un ordine superiore. Dopo le elezioni di Donald Trump e la corsa agli armamenti atomici di Kim Jong-un l’incubo della guerra atomica è ritornato a inquietare i sogni dell’umanità.

Saremo annientati da un ordigno atomico? Questa domanda è nuovamente sulle bocche di tutti. In tanti c’eravamo illusi di essere in un’era nuova, più cosciente, più matura. E invece, siamo nuovamente terrorizzati da questa prospettiva terribile. Può darsi che dietro tutto questo agitarsi e mostrare muscoli e missili ci siano abilissime strategie geopolitiche. Lascio agli esperti in materia un giudizio più circostanziato su queste prospettive complesse. Come uomo, non posso tacere di fronte a un atteggiamento irresponsabile, violento, aggressivo, di chi utilizza le armi - e le atomiche in cima alla lista - per realizzare i propri scopi di dominio e di potere. Proprio non riusciamo a far maturare nelle coscienze un radicale rifiuto delle armi e della guerra come strumenti per risolvere i conflitti o - e questo è forse ancora peggiore - per gestire i bilanci di una nazione o di un’élite.

In questo clima di “ansia permanente e generalizzata” torno a rileggere con ammirazione il libro di Karl Jaspers, La bomba atomica e il destino dell’uomo (Milano, Il Saggiatore 1960).

Libro nato da una serie di conferenze che il medico-filosofo tedesco tenne alla radio nell’autunno del 1956 e che cerca di affrontare col pensiero e nel pensierola situazione-limite (grenzsituationen) in cui si trova l’uomo di fronte a un “arma” che, se utilizzata, potrebbe annientare l’intera umanità. Per Jaspers si tratta di una: «situazione totalmente nuova in cui l’umanità andrà fisicamente in rovina, oppure, l’uomo si modificherà nella sua condizione etico-politica».

Ogni crisi, infatti, - e quell’atomica è la “crisi” per eccellenza - può dare avvio a nuove visioni della realtà a un riposizionamento nel piano delle convinzioni. Di fronte al pericolo estremo può nascere una nuova intensità nelle relazioni umane basate su nuovi valori e impreviste prospettive. Ma la guerra atomica è oggi veramente possibile? Jaspers rispondeva allora: «tutto è possibile, se hanno in mano le redini uomini che, contro ogni buon senso, contro la loro ragione e contro i freni etici che ancora esistono in qualche parte, anche nella maggioranza dei delinquenti, vogliono provocare la fine di tutti nella loro fine. [...] Combinazioni di genere fatale possono mettere in moto la sciagura mortale. Il suicidio collettivo non è escluso se i capi si incontrano nel disgusto, nell’odio, nell’indifferenza, nella cieca volontà di annientamento, o anche se uno solo degli avversari cade in questo atteggiamento» (p. 535). Chi ha in mano oggi le redini del mondo? Possiamo avere fiducia completa sul fatto che questi uomini non si abbandonino alla violenza e all’odio? Jaspers ci rimanda sempre e comunque all’uomo e alle sue decisioni: «dipende da lui cosa egli farà e non soltanto da quella casualità di natura. Se noi siamo uomini, dobbiamo prendere su di noi la libertà e con ciò la responsabilità. Non ci è permesso di starcene tranquilli. Infatti, questo rassicurarci è esso stesso un fattore che paralizza le possibilità della libertà, perché la rende disposta ad abbandonarsi a una presunta necessità (p. 540).