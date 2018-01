Funder35 premia 8 imprese culturali piemontesi

Sono otto le nuove imprese culturali del Piemonte selezionate con il bando nazionale “Funder35 – l’impresa culturale che cresce”, promosso dalla Fondazione Crt e altre 17 Fondazioni associate ad Acri. Per la realizzazione dei progetti in Piemonte sono stati destinati complessivamente 395mila euro (una media di 50mila euro a progetto).

Il bando ha l’obiettivo di rafforzare sul piano organizzativo e gestionale le imprese culturali non profit composte prevalentemente da giovani sotto i 35 anni di età, premiando l’innovatività e favorendo la sostenibilità. Nel 2017 Funder35 ha destinato 2,5 milioni di euro al sostegno di 62 progetti distribuiti su tutto il territorio nazionale (qui la news).

Gli otto progetti piemontesi selezionati sono: “The Goodness Factory: We manage Good Arts”, per il potenziamento delle attività sul territorio, in particolare il coordinamento delle attività discografiche degli artisti rappresentati da The Godness Factory;

“KaninchENpowerment” che punta a sfruttare da un lato le competenze artistiche e progettuali del team della Kanichen-Haus e dall’altro le opportunità offerte dal progetto “viadellafucina16”, primo esperimento internazionale di condominio-Museo;

Pull the Plug che prevede un percorso per l’acquisizione di nuove competenze, per esempio in fundraising e project management nel settore culturale da parte di Plug;

PlayYourLife che prevede il consolidamento delle attività con l’assunzione di personale qualificato, diversificazione dell’attività formativa per sfociare nel “Teatro a Pedali” che fa incontrare sport, green economy, ingegneria energetica e teatro, iniziativa di Mulino ad Arte;

Empower Cubo Teatro che mira al consolidamento dei progetti in corso attraverso una strutturazione aziendale e l’avvio di un processo di produzione e distribuzione di opere teatrali per il mercato nazionale e internazionale da parte de Il Cerchio di Gesso (nella foto in apertura);

Spazio Kor per la crescita imprenditoriale nella gestione dello stesso Spazio Kor da parte dell’associazioe Kraft;

“Fai un passo avanti” per garantire un’offerta socio-culturale di qualità sempre più alta da parte dell’assocazione Giosef Unito;

“Next Big Think. L’incubatore dei talenti musicali” ha l’obiettivo di consolidare l’esperienza e il posizionamento nazionale del Premio Fred organizzato da Fea.

In allegato il dettaglio dei progetti