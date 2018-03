Tutti i numeri della strage di bambini siriani

10 punti per l'infanzia della Siria

La crisi in Siria non ha precedenti per complessità, brutalità e durata, e non può continuare ad essere affrontata com'è stato fatto finora.

In nome dei bambini con disabilità e di tutti i bambini colpiti dalla guerra in Siria, l'UNICEF chiede alle parti in conflitto, a coloro che esercitano influenza su di esse e alla comunità internazionale nel suo insieme, di intraprendere iniziative urgenti per i bambini che vivono in Siria e per i bambini siriani rifugiati all'estero:

Investire nella fornitura ai bambini di assistenza di prima necessità e di servizi di riabilitazione a lungo termine, inclusi il sostegno psicologico e sociale e l'assistenza per la salute mentale Ampliare un accesso inclusivo ai servizi di base (salute, acqua, nutrizione, istruzione e protezione) Progettare programmi per e con la partecipazione dei minori con disabilità e stanziare risorse per rendere i servizi pubblici effettivamente inclusivi Aumentare l'assistenza finanziaria alle famiglie con bambini disabili, per aiutarli ad avere accesso a beni indispensabili quali sedie a rotelle, protesi e prodotti ortopedici Lavorare nelle comunità locali sull'inclusione dei bambini con disabilità per affrontare lo stigma sociale Assicurare finanziamenti flessibili, senza restrizioni e pluriennali per rispondere ai bisogni dei bambini siriani, a cominciare da quelli con disabilità, e delle loro famiglie, per favorire il loro accesso a servizi specialistici. Per aiutare i bambini vittime della guerra, in Siria e nei paesi confinanti, l'UNICEF ha lanciato un appello umanitario per il 2018 da 1,3 miliardi di dollari Rendere prioritari i bisogni dei bambini, compresi quelli disabili, nella ricostruzione della Siria. Prima che di mattoni e pietre, la ricostruzione e una pace duratura hanno a che fare con la necessità di ricucire il tessuto sociale lacerato della nazione siriana e di rifondare una cultura di tolleranza e rispetto della diversità, che tenga unite le comunità Porre fine ai peggiori crimini contro i bambini: uccisioni, mutilazioni, arruolamento, bombardamenti su scuole e ospedali Trovare soluzioni politiche che pongano termine al conflitto siriano ed eliminare tutte le restrizioni sulla fornitura degli aiuti umanitari.

Per scaricare "Siria, 7 anni di guerra: l'intervento umanitario dell'UNICEF in numeri" clicca qui

Per sostenere l'impegno di UNICEF clicca qui