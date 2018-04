Assistenza alla persona, a Milano arrivano sullo smartphone

Grazie ai dati raccolti nella sperimentazione ed al riscontro da parte di famiglie e partner di servizi, il sistema Noon Care verrà reso disponibile sul mercato a partire dal prossimo autunno; stante la natura locale dei servizi base di assistenza, l’offerta Noon Care sarà attivata sul territorio in maniera graduale, al crescere degli accordi di integrazione con i differenti operatori, spinta allo stesso tempo dalla presenza di alcuni forti partner nazionali.

Reale Group è la prima azienda italiana ad aver condiviso la strategia di Noon Care e attraverso la sua controllata Blue Assistance, ha realizzato alcuni servizi dedicati e già disponibili in questa prima fase di test.

«Blue Assistance, così come tutte le Società di Reale Group, è da sempre attenta ad intercettare prontamente le evoluzioni, tecnologiche e di contenuto, che in modo sempre più sistematico caratterizzano il mondo del welfare», ha dichiarato Matteo Cattaneo, Direttore Innovation & Corporate Strategy per Reale Group. «La crescente richiesta di servizi customizzati di assistenza alle persone e l’offerta di soluzioni tecnologiche che rendono tali servizi erogabili secondo logiche fino a ieri impraticabili, contribuiscono a connotare la collaborazione tra Blue Assistance e Noon Care come un primo importante passo nella costruzione di un ecosistema di offerta che sappia realmente soddisfare le esigenze dei nostri clienti».

Al progetto di sperimentazione si uniscono inoltre due importanti realtà quali HMD Global, la casa dei telefoni Nokia che fornirà alle famiglie di test i propri smartphone, e UGO, startup italiana che offre servizi di accompagnamento e supporto alle persone fragili, che grazie a Noon Care potrà offrire ai caregiver il monitoraggio continuo dei propri servizi.

«Da più di dieci anni progettiamo prodotti innovativi per conto di aziende di tutto il mondo con lo scopo dichiarato di rendere le tecnologie più nuove facilmente accessibili al maggior numero possibile di persone. Solo così è possibile migliorare la qualità della vita di tutti», ha raccontato Adam James Cavallari, co-fondatore di Noon Care, «Con Noon Care ci siamo posti l’obiettivo di consentire a chiunque di beneficiare dell’innovazione digitale, a prescindere dalle condizioni fisiche, intellettive e dalle competenze tecniche. L’obiettivo di Noon Care è rappresentare una tecnologia capace di avvicinare e abbracciare persone che, per fasi naturali della vita o per fatalità, restano escluse dal rapido progresso della comunicazione digitale e dai vantaggi che essa porta».