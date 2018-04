A Teramo la seconda Marcia per la sicurezza sul lavoro

Per contribuire a promuovere il valore della prevenzione degli infortuni sul lavoro, l’Anmil replica l’esperienza la “Marcia Nazionale per la Sicurezza sul Lavoro”, tenutasi ad Assisi nel 2012, domenica 29 aprile, a Isola del Gran Sasso (Teramo), con una manifestazione che vedrà la partecipazione di oltre 6mila persone provenienti da tutt’Italia che sfileranno lungo un percorso di circa 3 chilometri fino al Santuario di San Gabriele.

L’iniziativa patrocinata dal Consiglio Superiore della Magistratura, dalla Regione Abruzzo e dalle massime istituzioni locali intende sottolineare la gravità del fenomeno degli infortuni sul lavoro, che miete ancora 3 morti al giorno, oltre 2.000 infortuni e 40mila invalidi permanenti all’anno, senza contare i numeri della “strage silenziosa” e drammatica legata alle malattie professionali.

La manifestazione sarà anticipata sabato 28 aprile da un Convegno sulla situazione dell’attuale normativa in materia di salute e sicurezza lavorativa e che vedrà la partecipazione di autorità ed esperti su quanto resta ancora da fare. Sarà inoltre annunciata l’emissione di un Bando per due borse di studio di 1.000 euro ciascuna, riservate agli studenti delle Facoltà di Giurisprudenza e di Medicina Veterinaria che elaboreranno progetti per la prevenzione della sinistrosità in ambito lavorativo in Abruzzo.

Per avere informazioni sulle iniziative si può contattare la sede Anmil di Teramo, tel. 0861.242779, o il Numero Verde Anmil 800.180943.

