Robot: il riduzionismo tecnico all'assalto del mondo

Pensare non è calcolare

C’è possibilità, per la macchina, di riprodurre i processi mentali che rendono l’uomo, uomo? Se la base fisica di quei processi fosse unicamente algoritmica, ossia potenza di calcolo, evidentemente sì.

Ma, osserva il fisico di Oxfors sir Roger Penrose, che sarà a Milano il 12 maggio prossimo per discutere proprio di questi temi, è altamente probabile che «l'attività fisica che soggiace al nostro pensiero conscio possa essere governata da leggi fisiche esatte, ma di natura non algoritmica, e che il nostro pensiero conscio possa in realtà essere la manifestazione interiore di un'attività fisica non algoritmica di un certo genere» (cfr. “Précis of The Emperor's New Mind”, The Behavioral and Brain Sciences, 13 [4] 1990).

Il rischio, allora, è di creare profezie che sul piano sociale si autoavverano, partendo da teorie riduzionistiche, su cui hanno puntato i sostenitori della cosiddetta Intelligenza Artificiale forte, che, osserva ancora Roger Penrose in un libro cruciale come La mente nuova dell’imperatore, «danno per scontato che piacere e dolore, la capacità di apprezzare la bellezza, l’umorismo, la coscienza e la libertà del volere, siano capacità che emergeranno in modo naturale quando i robot elettronici saranno diventati abbastanza complessi nel loro comportamento algoritmico».

Il riduzionismo tecnico all'assalto del mondo

Il passaggio dall’homo faber all’homo fabricatus, evidenziato da Karel Čapek, si gioca ancora una volta sul terreno di un doppio riduzionismo: nei confronti dell’uomo e nei confronti del sapere scientifico.

Viviamo un passaggio dal mondo della scienza a un mondo della tecnica che, sempre più, pretende di prescindere dai suoi fondamenti, limitandosi all’appropriazione strumentale dei saperi. Molte retoriche sull’Intelligenza Artificiale in senso forte sembrano andare in questa direzione. «L'AI potrebbe essere il più grande evento nella storia della nostra civiltà, oppure il peggiore», osservava Stephen Hawking. Molto dipende da come sapremo e se sapremo pensare questo passaggio. Pensandolo fino in fondo o delegando il pensiero - e, di conseguenza, la scenta - a ualla mera procedura.

Ma a quanto pare «il mondo odierno – scriveva già Čapek –non ha interesse per i suoi robot scientifici e li ha sostituiti con robot tecnici. A quanto pare, questi ultimi rappresentano l’essenza più intima della nostra epoca. Il mondo ha bisogno di robot meccanici, perché crede nelle macchine più che nella vita. È più affascinato dalle meraviglie della tecnica che dal miracolo della vita». Sarà davvero così?