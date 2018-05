Sclerosi multipla e valutazione dell'invalidità: Inps e Aism fanno il bis

La Comunicazione Tecnico Scientifica del 2012, grazie al lavoro di promozione e diffusione svolto da AISM e dalle stesse persone con SM, si è progressivamente diffuso nelle Regioni ed è risultato sempre più applicato da tutti gli operatori delle Commissioni Medico legali, oltre ai medici di INPS. Veneto, Sicilia, Friuli, Calabria, Emilia Romagna hanno approvato dei Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali per la SM, in cui la Comunicazione Tecnico Scientifica di AISM e INPS viene espressamente recepita come riferimento e raccomandazione da assumere in tutto il territorio regionale per assicurare un adeguato giudizio medico legale nella realtà della SM. I risultati già descritti nel Barometro della SM 2017 – ulteriormente confermati dal Barometro della SM 2018 di prossima uscita – attestano come questo strumento si sia rivelato di grande impatto nel migliorare il processo valutativo nella sclerosi multipla, con una significativa riduzione nel corso degli anni delle persone con SM che si dichiarano insoddisfatte del giudizio ricevuto.

Oggi, in attesa della revisione del sistema generale di valutazione della disabilità previsto dal Secondo Programma d’azione governativo elaborato dall’Osservatorio Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, c’era i la necessità di arricchire il documento con le indicazioni più recenti in merito alla diagnosi, terapia, follow up della malattia, di fornire un aggiornamento sulle terapie farmacologiche e soprattutto di ottimizzare il modello di certificazione neurologica finalizzata al procedimento di accertamento medico legale, che sempre più si pone come strumento essenziale per garantire che i componenti delle Commissioni dispongano dei necessari elementi descrittivi della condizione individuale sotto il profilo neurologico per la successiva valutazione medico legale.

Questa nuova Comunicazione Tecnico Scientifica rafforza quindi la possibilità di assicurare alle persone con SM una valutazione medico legale realistica e corretta. «La revisione della Comunicazione Tecnico Scientifica - spiega Paolo Bandiera, Direttore Affari Generali di AISM - è il risultato di una stretta e importante collaborazione con l'INPS, con il sostegno essenziale delle Società Scientifiche di riferimento, SIN e SNO. Offre indicazioni ed elementi essenziali perché i giudizi delle Commissioni Medico Legali siano maggiormente accurati, uniformi, adeguati allo stato di salute ed alla condizione di vita delle persone con SM e alla complessità della malattia». Per Angela Martino, Presidente Nazionale AISM, si tratta di «uno strumento utilissimo che consente a chi si presenterà davanti alle Commissioni di avere un riferimento prezioso per predisporre al meglio la documentazione personale da produrre ed esercitare un ruolo sempre più attivo e consapevole nell’intervenire da protagonista nel processo di accertamento».