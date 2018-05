IOSIAMO, ecco il primo spettacolo teatrale dedicato ai volontari

Diretta da Paolo Valerio (direttore artistico del Teatro Nuovo) e Mirko Segalina, con le scene e i video ideati da Antonio Panzuto, Tiziana Di Masi porta in scena storie come quella di Norina Ventre, “Mamma Africa”, che dà da mangiare agli immigrati esattamente come trent’anni fa sfamava i braccianti calabresi. Come quelle degli attivisti della “Terra dei fuochi”, mamme che hanno perso i figli divorati dal cancro e ora sostengono altre mamme nella loro stessa situazione. Come quella di Mario, emiliano, che aiutando i disabili ha fatto del bene ad altri e soprattutto a se stesso, superando la depressione che lo aveva colpito. Come quella di Alessio, che fa il clown nelle corsie di ospedale in Toscana per regalare un sorriso a chi non ne avrebbe motivo. E come tante altre.



“In un Paese ormai disincantato e nel quale è in atto una campagna pericolosa di qualunquismo distruttivo, - dichiara Di Masi, - questo è il momento opportuno per raccontare nei teatri, nelle piazze, nelle scuole italiane le storie di chi supera la sfera dell'io per far capire che soltanto attraverso il ‘noi’ è possibile creare davvero un altro mondo. #IOSIAMO è un momento di aggregazione, con un percorso narrato per stimolare tra gli spettatori una grande e irrinunciabile domanda: cosa posso fare io per gli altri? Perché, come dice il claimscelto per lo spettacolo: l’amore non è maiinutile”.