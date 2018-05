Presentata Oralimpics 2018: 148 oratori, 3.000 ragazzi

A creare la suggestiva atmosfera olimpica sono stati la simbolica Fiaccola di Oralimpics 2018, benedetta da Papa Francesco in Vaticano lo scorso 4 aprile, edun campo da calcetto allestito per l'occasione dal main sponsor Italgreen in Piazza Duomo, in perfetto stile oratoriale, dove campioni ed istituzioni hanno condiviso un momento di divertimento con i ragazzi presenti, calciando una serie di rigori.

Alla presentazione hanno partecipato anche gli sponsor ufficiali di Oralimpics: Italgreen, Ubi Banca, Penny Market e Gruppo Cap, insieme anche a tutti i partner che sostengono la seconda edizione del sogno olimpico degli oratori: Fondazione Costruiamo il Futuro, Fondazione Clerici, Associazione Nazionale Alpini, Vigili del Fuoco, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, Assogiocattoli, ASST Fatebenefratelli Sacco e il media partner Avvenire.

Come per l’edizione precedente, quello di “Oralimpics – L’Olimpiade degli Oratori” sarà un vero e proprio villaggio olimpico, dove i ragazzi vivranno l’atmosfera magica dei Giochi, condividendo ogni attività per tre giorni, proprio come accade durante le manifestazioni a cinque cerchi. Si comincerà venerdì 29 giugno con l’apertura del Villaggio Olimpico e la Cerimonia inaugurale serale. Sabato 30 giugno avranno inizio le gare sportive, nonché le numerose attività di animazione e i laboratori ludici ed educativi. Domenica 1 luglio, dopo le fasi finali e le premiazioni dei vincitori, la Santa Messa e lo spegnimento della fiamma olimpica sanciranno la chiusura della seconda edizione di “Oralimpics – L’Olimpiade degli Oratori”.

La manifestazione, che come lo scorso anno si svolgerà presso il sito Arexpo, si preannuncia un'esperienza unica ed entusiasmante, come testimoniano i numeri da record di adesioni già registrati in breve tempo. Lungo il Decumano saranno allestiti circa 50 campi da gioco, quasi 1,5 km di strutture sportive per un evento all’insegna dello spirito olimpico e della forza educativa dello Sport.

Per maggiori informazioni è possibile collegarsi al sito www.oralimpics.com.