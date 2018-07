Tempo di vacanze, accessibili è meglio

Come sottolinea Marco Rasconi, presidente nazionale Uildm: «Quello al divertimento e alla vacanza è un diritto di tutti, senza nessuna distinzione», ma come renderlo un diritto esigibile? La Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) con le sue 66 sezioni locali e circa 3mila volontari presenti in 16 regioni, da anni organizza vacanze per i propri soci e per le persone con disabilità in diverse località sparse sul territorio nazionale, grazie all’impegno dei suoi volontari e alla collaborazione delle amministrazioni comunali e della popolazione locale. «Già dagli anni ’70, attraverso le nostre Sezioni, garantiamo le vacanze a varie centinaia di persone con disabilità ogni anno. Riuscire a regalare ai nostri soci un soggiorno estivo è importante non solo per il divertimento che lo caratterizza ma anche perché è l’occasione per sperimentare l’indipendenza, lontano dal contesto familiare, per fare amicizia, passare del tempo insieme e migliorare la qualità della propria vita. Inoltre» conclude Rasconi, «per le famiglie si tratta di una opportunità di sollievo dall’intenso lavoro di cura che li coinvolge quotidianamente»

Le iniziative messe in campo dalle diverse sezioni Uildm sono diverse, dalla Sicilia, con il “Mare senza barriere” a Mazara alla Campania con il progetto “Vai al mare con Uildm”, dalla Sardegna dove è presente la Casa Vacanze di Platamona al Lago d’Orta in Piemonte, ma non mancano opportunità anche in altre locali.