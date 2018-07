Al campo nazionale Cngei il supporto logistico delle Pubbliche assistenze

«È un evento particolarmente importante, ricco di significato. Partecipare alla riuscita del raduno nazionale del Cngei ci dà la possibilità di impegnarci in esercitazioni e in attività divulgative riguardanti la protezione civile e il soccorso sanitario, ma soprattutto ci fornisce l’opportunità di avere momenti di aggregazione sia all’interno del nostro movimento, con la presenza anche del Gruppo Giovani Anpas Piemonte, sia con volontari provenienti da altre realtà come quella dello scoutismo», afferma Marco Lumello, responsabile Sala operativa Protezione civile Anpas. «Da diversi anni collaboriamo con il Cngei con magnifici risultati. Sicuramente questo è un evento che richiederà ad Anpas un grande impegno, visto il numero di volontari coinvolti e delle strutture che verranno movimentate, ma che affronteremo con piacere ed entusiasmo».

Il presidente Cngei, Enrico Corradini osserva: «È con grande emozione che ci apprestiamo ad accogliere nella fantastica area naturalistica Pianezze le nostre ragazze e i nostri ragazzi provenienti da tutta Italia. Siamo certi che sarà per tutti loro un evento che rimarrà indelebilmente scolpito nei ricordi della vita, anche al di fuori degli scout. La buona riuscita dell’evento è anche legata alla grande disponibilità che abbiamo trovato sia presso le autorità locali che nelle associazioni, come Anpas, che ci supporteranno fattivamente nell'organizzazione del campo. Oltre ai ragazzi saranno presenti al campo circa mille soci adulti impegnati da una parte negli staff dei reparti e dall'altra nella gestione dei vari servizi e delle varie attività che verranno proposte».

Il tema principale del campo sarà l’avventura, verranno proposte le tecniche scout come l’espressione, il fuochismo, la nautica, l’orientamento, il pionierismo e l’hike e molto altro. In ogni sottocampo si svolgerà un festival culinario in cui verranno presentate le tradizioni gastronomiche e culturali di ogni regione d’Italia.