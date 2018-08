A 40 anni da Basaglia. «Non era solo questione di muri»

Saraceno, perché questo titolo?

Innanzitutto una precisazione: io parlo di povertà della psichiatria, non degli psichiatri che nella grande maggioranza dei casi sono bravissime persone che si dibattono avendo tra le mani strumenti spuntati e una disciplina che è piena di aporie e irrazionalità. Sono coraggiosi marinai che cercano di dare una mano a chi sta male. Se riescono nell’intento, alla fine non sanno bene come questo è accaduto. La povertà a cui faccio riferimento è quella della disciplina, che è fragile nei suoi costrutti epistemologici.

Provi a fare un esempio...

Oggi uno psichiatra deve lavorare sui sintomi senza la possibilità di organizzarli in una categoria diagnostica che guidi poi al trattamento. Fare una diagnosi significa perseguire due obiettivi: sapere che cosa fare e sapere come andrà finire. Cioè fare terapia e fare prognosi. Invece in psichiatria accade che la dia- gnosi svolge una funzione di etichettamento del paziente, obbedendo ad esigenze che sono soprattutto amministrative. La sofferenza della persona viene trasformata in un codice verbale, inaccessibile per il paziente. Come ho scritto, la diagnosi in psichiatria invece di essere un ponte tra medico e malato è una lama che rende impossibile questo incontro.

La medicalizzazione è una conseguenza di questo?

L’utilizzo dei farmaci domina sempre più la scena. E sono per di più farmaci sempre più spuntati rispetto alla domanda. Ma questo accade perché una delle conseguenze della povertà di cui parlo è quella di aver lasciato libero campo all’industria di imporre il modello biomedico come unico modello. Negli ultimi 20 anni il ricorso agli psicofarmaci è aumentato del 20%, mentre le spese di marketing per quei prodotti sono schizzate a + 400%. Nei Paesi ricchi la media della spesa per la salute mentale sulle spese complessive sulla salute è del 6,8%. Ebbe- ne secondo i dati Ocse l’85% di queste risorse finisce in spazi letto. Solo il 15% in interventi e servizi sul territorio. Questo è un fattore di povertà, perchè non si vuole considerare che in psichiatria i fattori di contesto contano di più di quelli clinici. Invece la psichiatria ha a che fare con problemi che vanno oltre il fattore biologico, sono i fattori che c’entrano con il conte- sto, con le relazioni, con la vulnerabilità sociale della persona.