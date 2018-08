Troppi randagi nei canili, soprattutto al Sud

Il randagismo resta purtroppo un fenomeno lontano dall'essere superato nonostante i sensibili miglioramenti rispetto al 2006 (-23% di cani presenti nei canili rifugi). Secondo la Lav gli interventi, soprattutto al Centro sud e nelle Isole, da mettere in atto sono ormai urgenti, sia per gli animali coinvolti che sono costretti a una vita di stenti ed esposti a continui pericoli tra cui gli incidenti stradali che possono costituire un pericolo anche per l’incolumità pubblica, sia per il costo per la collettività. Nel 2017 si sono spesi 402mila euro al giorno per il mantenimento dei cani nei canili, (stima estremamente conservativa) nonché conclude l’associazione «un danno di immagine a livello turistico per le regioni in cui il fenomeno è più diffuso».

Per cercare di contrastare il fenomeno la Lav chiede al ministro delle Salute Giulia Grillo di prevedere con urgenza un Piano Nazionale di prevenzione del randagismo.

Dieci le linee guida a livello nazionale e locale che secondo l’associazione sono indispensabile all’interno del Piano:

raccogliere dati completi e certi da parte di tutte le Regioni;

realizzare un’Anagrafe nazionale canina e felina;

incentivare l’iscrizione dei cani in anagrafe degli animali d’affezione e rendere obbligatoria l’identificazione dei gatti tramite microchip;

applicare le norme esistenti, spesso disattese o solo in parte applicate;

promuovere le sterilizzazioni;

assicurare la presenza delle associazioni di volontariato nei canili per facilitare le adozioni;

predisporre incentivi per chi adotta, sotto forma di detrazioni, riduzione IVA, buoni e rimborsi;

adottare il modello di parco-canile;

promuovere l’accoglienza degli animali nelle strutture turistiche e nei luoghi pubblici;

contrastare il traffico di cuccioli e il commercio ambulante, nei negozi e on-line.

