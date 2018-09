54 posti per il servizio civile con disabili e anziani

Nei giorni scorsi l’Ufficio per il Servizio Civile Nazionale ha pubblicato il bando per la selezione di 53.363 volontari, dai 18 ai 28 anni, da inserire in progetti in Italia e all’Estero. La Fondazione Don Gnocchi ha visto riconosciuti due progetti in ambito assistenziale per 54 posti, all’interno delle proprie strutture di Lombardia e Marche.

Il servizio civile con gli anziani

“Il valore del tempo: un anno di cammino insieme”, (codice NZO7400) è un progetto rivolto agli anziani, che vede coinvolti l'Istituto "Palazzolo" e il Centro "Girola" di Milano, il Centro "Ronzoni Villa" di Seregno (MB) e il Centro "S. Maria al Monte" di Malnate (VA), per un totale di 20 giovani volontari richiesti.

Il servizio civile con persone con disabilità

“…la vita che non c’è ma che ci potrebbe essere” (codice NZO7400) è invece il progetto rivolto alle persone con disabilità e loro famiglie, che vede coinvolti il Centro "S. Maria al Castello" di Pessano con Bornago (MI), il Centro "Ronzoni–Villa" di Seregno (MB), il Centro Multiservizi di Legnano (MI), il Centro IRCCS "S. Maria Nascente" e il Centro "Vismara" di Milano e il Centro "Bignamini" di Falconara Marittima (AN), per un totale di 34 giovani volontari richiesti.

Tutti i progetti si svolgeranno prevalentemente nel 2019, per un impegno complessivo di 1.400 ore, comprensive anche delle attività formative. Il servizio civile dà diritto a un compenso di 433,80 euro mensili più un pasto gratuito al giorno. Per partecipare alla selezione occorre compilare la modulistica predisposta sul sito del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale (domanda di ammissione, dichiarazione dei titoli posseduti e informativa sulla privacy). Il tutto deve essere presentato entro le ore 23.59 del 28 settembre prossimo, tramite raccomandata A/R o consegna a mano al Servizio Volontariato di Fondazione Don Gnocchi, piazzale Rodolfo Morandi 6 – 20121 Milano o tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: direzione.affariistituzionali@pec.dongnocchi.eu. È necessario allegare il curriculum e copia della carta d’identità e del codice fiscale.

Per maggiori informazioni: Servizio Volontariato – Servizio Civile Fondazione Don Gnocchi, Milano, piazzale Rodolfo Morandi 6 (zona piazza Cavour, MM Turati o Palestro). Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 17,30, referente Marina Simoncini. Tel. 02 38264696 - email: serviziocivile@dongnocchi.it