Dopo di noi, ecco il riparto dei 51 milioni

Le Regioni, nella Conferenza Unificata del 6 settembre, hanno espresso l'intesa sul riparto dei fondi per il 2018 per il "dopo di noi". Si tratta dei 51,1 milioni di euro del Fondo della legge 112/2016, decurtato in realtà sia per il 2018 sia per il 2019 di 5 milioni rispetto allo stanziamento di 56,1 milioni di euro previsto dalla legge stessa. Lo scippo dei 10 milioni di euro è avvenuto in legge di Bilancio e gli emendamenti presentati per il ripristino della dotazione integrale del Fondo erano stati bocciati. Una notizia che arriva in un giorno in cui le cronache ci consegnano purtroppo una tragedia, quella della donna che ha sparato e ucciso i suoi due figli disabili, sparandosi poi con la stessa arma: Angela è morta oggi.



La Conferenza delle Regioni ha dato parere positivo all’intesa sul riparto, chiedendo però al Governo di tornare alla dotazione iniziale del Fondo pari a 56,1 milioni: «Si evidenzia la necessità di ripristinare a decorrere dall’anno 2019, la dotazione del Fondo di cui all’art. 9 della legge 112/16 pari a 56,1 milioni di euro e di rendere strutturale tale Fondo, al fine di assicurare la continuità dei progetti e dei servizi attivati», recita il documento consegnato dalle Regioni al Governo (benché la legge non lasci dubbi su quale sia la dotazione del fondo).