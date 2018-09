Renzo Piano: «Non solo il ponte, ripensiamo tutta Genova»

«Il nuovo ponte sarà come una nave, e sarà semplice e sobrio, come Genova. Dovrà durare 1000 anni e rappresentare bene la città, dovrà esserne il ritratto ed elaborare questo lutto terribile».

Renzo Piano ha presentato la sua idea di ponte, destinato a sostituire il Morandi, davanti a una platea di 500 persone, in occasione dell’apertura del Festival della Comunicazione a Camogli.

«La nuova opera», spiega il celebre architetto genovese, «dev’essere sicura e la manutenzione deve potersi effettuare con molta faciltà. Essendo Genova una città portuale e dovendo il ponte rappresentare bene la città, mi piacerebbe che a costruirlo fosse qualcuno che costruisce navi».

Sarà bianco, d’acciaio, e di giorno catturerà l’energia solare tramite pannelli deflettori che la restituiranno di notte, illuminandosi. “Un luogo di luce”, con 22 pilastri, alti dai 30 ai 40 metri, che ricordano la prua di una nave, a cui corrisponderanno 43 antenne luminose, in ricordo di coloro che hanno perso la vita nel crollo. Dalla sommità di ogni stelo si irradierà la luce che formerà una vela. Il ponte, che ogni notte si illuminerà per ricordare le vittime, ha un grande valore simbolico.

Durante il suo discorso di apertura Renzo Piano ha parlato di “visioni” , il tema di questa quinta edizione del Festival ligure e ha così esordito: «Avevo preparato un bel discorso sulle visioni, ma poi è successa una cosa terribile, è crollato un ponte a Genova, anzi "il" ponte a Genova, e allora mi sono perso. Un ponte che crolla è una cosa terribile. Crollano i ponti e si costruiscono i muri, quelli fisici e quelli metaforici. Sono tempi bui».

«Il ponte non è caduto una volta, ma tre o quattro volte: in primo luogo è caduto fisicamente, poi ha portato con sè 43 vite e tutto il dolore, ha creato 600 sfollati, ha spaccato la città in due…»