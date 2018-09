Intesa Sanpaolo al fianco di Slow Food in Africa

Intesa Sanpaolo, attraverso il Fondo di Beneficenza, contribuisce alla realizzazione del progetto “10.000 orti in Africa”, uno dei più importanti di Slow Food in Africa, che nel 2018 ha superato i 3000 orti sostenibili realizzati, coinvolgendo oltre 50.000 giovani africani. Il progetto sostenuto da Intesa Sanpaolo con 455.000 euro si sviluppa in Uganda, ha durata triennale e mira a favorire la sostenibilità economica dei piccoli coltivatori e ad assicurare alle comunità cibo fresco e sano. Ha infatti avviato 200 orti e tre Mercati della Terra per la vendita diretta dei prodotti, provvede al sostegno organizzativo e alla formazione dei piccoli produttori e presso le scuole ed è orientato alla tutela e valorizzazione della biodiversità alimentare con il censimento di 103 prodotti locali e il supporto a sei presìdi a sostegno di piccole produzioni tradizionali, antichi mestieri e tecniche di lavorazione e per contrastare l’estinzione delle razze autoctone e della varietà ortofrutticola.