La scienza si fa arte e si mostra

Diciassette delle sue opere più belle saranno in mostra nell’Area Lounge dell’IRCCS Maugeri di Pavia (via S. Maugeri 10) in una personale curata dal critico Edoardo Di Mauro, che si aprirà giovedì 27 settembre alle ore 17 e proseguirà fino al 21 ottobre, con ingresso libero.

Si tratta di “MaugeriInArte”, la rassegna culturale, organizzata dalla responsabile del Patrimonio, Annalisa Andaloro, e che propone ai pazienti e ai loro famigliari, ma anche ai cittadini, un ricco cartellone di mostre, concerti, presentazioni, nell’ottica di umanizzare i luoghi di cura.

«Valente», scrive Di Mauro, «parte dalla sua attività di analista chimico per comunicarci il senso ludico delle cellule impazzite, dei virus che incombono minacciosi ad insidiare esistenze che ci sembrano al riparo da rischi, tenute sotto controllo da una scienza sempre più evoluta, da una tecnologia avvolgente e soffice (…)».

In mostra, nell’Istituto pavese che già ha ospitato numerosi eventi fra cui un’altra personale del pittore Leonardo Santoli, opere ispirate a funghi, come l’Aspergillus, o virus, come Fago, o suggestive cellule dai colori accecanti che, scrive ancora Di Mauro, «con il passare si sono dimostrate un soffice derma capace di avvolgere ogni cosa, di avvalersi dell’inserimento di immagini e fotografie, di sconfinare con successo nel territorio, sempre più attuale, dell’art design, flusso artistico vitale in grado di fornire il suo contributo alla creazione di una dimensione estetica globale».