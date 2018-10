Ora arrivano i soccorritori 4.0

A tagliare il nastro della nuova struttura sono stati il presidente della Federazione regionale delle Misericordie della Toscana Alberto Corsinovi, il Governatore della Misericordia di Viareggio Gabriele Cipriani, la dottoressa Giuseppina Dal Pino del 118 Alta Toscana, l’assessore alle politiche sociali del comune di Viareggio Gabriele Tomei (nella foto). A benedire i nuovi locali il Correttore della Misericordia di Viareggio don Franco Raffaelli. Proprio oggi si svolge a Marina di Pietrasanta (Villa La Guidara), l’Assemblea della Federazione regionale delle Misericordie della Toscana, che porterà in Versilia i rappresentanti delle 313 Misericordie della Toscana.

Da due anni le Misericordie della Toscana hanno avviato l'utilizzo della ‘tecnica di simulazione medica ad alta fedeltà’, che affianca questo nuovo metodo ai percorsi tradizionali di formazione dei volontari soccorritori che operano nell’ambito del 118; si tratta di ricreare scenari infrequenti, complessi e ad alto rischio, nei quali i soccorritori e sanitari possono ritrovarsi ad operare quotidianamente. Tramite questo metodo hanno l’opportunità di mettere in pratica le abilità, tecniche e non, in modo da approfondire ed esercitare nuove conoscenze, ma soprattutto andare ad analizzare e comprendere (per poterle gestire meglio nelle situazioni di emergenza reale) le emozioni dei singoli partecipanti.