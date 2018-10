Per una sanità al servizio dei poveri

Sono migliaia le persone che nel mondo soffrono a causa della povertà estrema e hanno urgentemente bisogno di aiuto. La povertà genera diseguaglianze, relegando i più deboli ai margini della società, privandoli dei diritti fondamentali che dovrebbe avere ogni essere umano: cibo, cure, istruzione, dignità.

In Italia i progetti umanitari dei Fatebenefratelli sono rivolti proprio a queste nuove fasce di povertà composte da anziani soli, immigrati, disoccupati, famiglie con minori. In determinati contesti queste persone non hanno nulla, non riescono a soddisfare i propri bisogni primari e vivono in condizione di estrema povertà.

L’Afmal (Associazione con i Fatebenefratelli per i Malati lontani) unisce oltre 4000 volontari tra cui medici, religiosi persone di buona volontà che dedicano il proprio tempo ad alleviare le sofferenze di queste persone. Fino ad ora, nella sola città di Palermo attraverso il Centro di Accoglienza Beato Padre Olallo sono stati distribuiti oltre 52mila pasti caldi e offerto ospitalità a 7mila senzatetto. Palermo con il 5,7% è il terzo Comune d’Italia per numero di senza fissa dimora.

Inoltre, con il progetto “Oasi della Salute” (nella foto in apertura), l’Afmal porta gli specialisti nei quartieri delle grandi periferie attraverso un ambulatorio mobile.