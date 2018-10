Due giorni gratis al Cern per 20 prof (speriamo donne)

Nei giorni in cui è stato assegnato il Premio Nobel per la Fisica (c’è anche una donna, la scienziata canadese Donna Strickland, la terza nella storia a vincerlo) e in cui si è accesa la polemica se la fisica sia o meno una scienza per donne (vedi le dichiarazioni di Alessandro Strumia, immediatamente contestate dalla direttrice del Cern di Ginevra, l’italiana Fabiola Gianotti), ecco una bella possibilità per 20 insegnanti delle nostre scuole superiori: visitare il Cern gratuitamente, in una due giorni di lezioni e attività sulla fisica e sulla sua didattica, curata dai formatori del Cern stesso.

Li mette a disposizione Fondazione Golinelli, in collaborazione con Fondazione CERN & Society. Il programma è dedicato principalmente ad insegnanti di scuola secondaria di II grado ma 5 posti al massimo saranno riservati per insegnanti di scuola secondaria di I grado. Le candidature sono aperte fino al 18 marzo 2019. La due giorni formativa si svolgerà il 10 e 11 maggio 2019 (partenza 9 maggio 2019 pomeriggio da Bologna con pullman messo a disposizione da Fondazione Golinelli e rientro 11 maggio in serata). Per candidarsi è necessario essere insegnanti di discipline STEM (Scienze, Tecnologie e Matematica) di scuole secondarie di I e II grado e aver partecipato ad almeno un corso di formazione di Fondazione Golinelli negli anni scolastici 2017/2018 o aver già effettuato l’iscrizione ad un corso per l’a.s. in corso, che si concluda entro il 18 marzo 2019. Nella candidatura occorre inserire un testo motivazionale; una descrizione delle attività formative svolte sia a Fondazione Golinelli che presso altri enti; una breve descrizioni di progetti didattici sviluppati a scuola con i propri studenti. L’elenco dei 20 insegnanti selezionati sarà pubblicato il 28 marzo 2019 sul sito di Fondazione Golinelli.

Foto www.flickr.com/solarnu