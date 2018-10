IoSiamo, lo spettacolo del volontariato va in scena

Mancano pochi giorni al debutto nazionale di #IoSiamo, primo spettacolo di teatro dedicato al volontariato e alle storie dei volontari. Il nuovo lavoro di Tiziana Di Masi andrà in scena per la “prima”, dopo alcune anteprime di sperimentazione (tra queste, lo straordinario prologo dell’1 ottobre 2017 nella basilica di San Petronio a Bologna per la visita pastorale di Papa Francesco). Il debutto nazionale si terrà nell’ambito della conferenza nazionale di CSVnet in programma dall’11 al 14 ottobre a Matera, Capitale europea della cultura nel 2019 (qui il programma completo della Conferenza).

Il più importante appuntamento del volontariato italiano vedrà la rappresentazione di uno spettacolo che per la prima volta accende i riflettori sull’Italia che ha deciso di impegnarsi e di mettersi in gioco, dedicando il suo tempo agli altri per costruire valore, personale e sociale.

#IoSiamo è il risultato di un viaggio in quest’Italia. Raccogliendo da nord a sud le testimonianze dei volontari impegnati su vari fronti, dalla lotta alla povertà alla tutela dei più deboli e della diversità, fino alla difesa dell’ambiente, Tiziana Di Masi racconta «l’unica svolta possibile per creare un vero valore, superando la logica dell’autoaffermazione». Sono gesti essenziali per la società, ma anche per coloro che li compiono.

«Perché soltanto attraverso il passaggio dall’Io al Noi si può comprendere il vero senso della vita e superare l’infelicità per tentare di arrivare a una realizzazione personale attraverso il bene», sostiene Di Masi.