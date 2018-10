Sabato 6 ottobre la spesa è dedicata ad Ant

Ritorna sabato 6 ottobre la giornata dedicata alla Raccolta Alimentare Conad a sostegno dei progetti di Fondazione Ant Italia onlus per i malati di tumore assistiti che vivono in situazioni di disagio economico.

A questa richiesta di aiuto risponderanno ancora una volta, in un’unica giornata, le cooperative Nordiconad e Conad Adriatico con la Raccolta Alimentare a favore di Ant in oltre 150 punti vendita Conad in Emilia, Marche e Puglia, attivati in funzione al numero dei Volontari Ant sul territorio.

Il 6 ottobre saranno oltre 500 i Volontari di Fondazione Ant a distribuire materiale informativo sull’iniziativa, le buste per la raccolta e ritirare i prodotti donati dai clienti. I clienti Conad potranno scegliere di donare beni che vanno dai generi alimentari a lunga conservazione, a quelli per l’igiene personale e pulizia per la casa, al materiale monouso.

I prodotti raccolti durante la giornata verranno consegnati dal Servizio Famiglia della Fondazione direttamente a casa dei pazienti oncologici assistiti a domicilio dalle équipe mediche Ant. Una parte della merce sarà invece offerta in occasione di manifestazioni solidali e nelle sedi locali Ant per raccogliere fondi a favore dei progetti gratuiti di ospedalizzazione domiciliare e prevenzione oncologica.

Fondazione Ant è oggi in Italia la più ampia realtà non profit per le attività gratuite di assistenza specialistica domiciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica. Ogni anno 10.000 malati di tumore vengono assistiti nelle loro case, in 11 regioni italiane, da 20 équipe multi-disciplinari Ant che assicurano cure specialistiche di tipo ospedaliero e socio-assistenziale, con una presa in carico globale del malato oncologico e della sua famiglia.

