A Milano è tempo di una “Voluntary week”

A Milano ci sono la fashion week, la food week, per non parlare della settimana del design e quella del digital. Ma manca una settimana del volontariato, anzi le settimane dovrebbero essere di più visto che con i suoi oltre 240mila volontari attivi (dati Istat) nel territorio della Città Metropolitana e con un quinto di tutte le associazioni iscritte ai registri della Lombardia il territorio dell’ex provincia di Milano può ben dire di essere caratterizzato da una forte presenza di cittadinanza attiva in ambito associativo. Ed è a questo che ha probabilmente pensato il Ciessevi – Centro servizi per il volontariato Città metropolitana di Milano che ha ideato “Volontariato, Tempo per la Città” per celebrare i suoi venti anni di fondazione. Un ricco cartellone di eventi che prende il via oggi, 5 ottobre nel centro di Milano e si irradierà in tutta la Metropoli fino al 5 dicembre, la data designata dalle Nazioni Unite come Giornata mondiale del volontariato.

«Dal 1998 siamo al fianco delle realtà di volontariato milanesi e con loro vogliamo condividere la gioia dell’importante traguardo», racconta Ivan Nissoli presidente Ciessevi. «Per questo, proprio con il loro aiuto, abbiamo pensato di lanciare, accanto alle varie week che animano Milano, anche un momento specificatamente dedicato a chi in città opera nel nome della Solidarietà. Un momento lungo due mesi, quindi dalla spiccata natura slow, per confrontarsi e operare insieme, senza la fretta che spesso caratterizza la vita urbana. Un invito a fermarsi e ragionare aperto non solo ai Volontari, ma anche alle Istituzioni, alla Politica, al Privato. Sono previsti momenti seminariali e di approfondimento, ma anche informali e di festa, per raccontarci vicendevolmente l’importanza del Volontariato nelle nostre giornate da cittadini, il suo senso nella Metropoli di oggi e come lo immaginiamo nel prossimo futuro».