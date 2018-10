Crescita e sostenibilità: i vincitori del Sodalitas Social Award 2018

Ma ecco nel dettaglio gli altri progetti vincitori:

PREMIO SPECIALE “BEST IN CLASS”

GRUPPO CAP - “Un’alleanza dell’acqua 100% green”

Dal gennaio 2017 sei società della Water Alliance – Acque di Lombardia (Gruppo CAP, Brianzacque, Uniacque, Lario Reti Holding, Padania Acque, SAL) hanno scelto di unire le forze per rifornirsi solocon energia prodotta da fonti rinnovabili certificate e nel corso dell’anno hanno acquistato energiaelettrica da fonte rinnovabile 100% idraulica-oceanica certificata. Nel 2018 è stata pubblicata una nuova gara congiunta da Water Alliance – Acque di Lombardia e l’omonima Water Alliance – Acquadi Piemonte per l’acquisto di energia elettrica 100% green. Grazie a questo progetto condiviso da 14 aziende lombarde e piemontesi si rafforza la volontà di una collaborazione regionale e interregionale che potrà essere estesa anche su altri temi, a beneficio del servizio, della tariffa e degli utenti.

PREMIO SPECIALE “CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE”

BENEFIT COSMETICS - “Bold is Beautiful”

Con Bold is Beautiful, Benefit Cosmetics intende dare un concreto sostegno economico alle associazioni benefiche locali che operano in favore del miglioramento della condizione femminile in tutti gli aspetti della vita. Anche l’Italia è stata coinvolta nel progetto destinando l’intero incasso deiservizi sopracciglia svolti nei Brow Bar dei Beauty Store Sephora. Nel 2017 il premio finale di195.163€ euro è stato devoluto a due associazioni per favorire progetti concreti: “Di.r.e Donne in Rete contro la Violenza sulle donne”, la prima associazione nazionale di centri di ascolto antiviolenza e di case rifugio ad indirizzo segreto, e “Mamme a scuola”, associazione che ha lo scopo di favorirel'integrazione delle donne immigrate nel contesto italiano.

PREMIO SPECIALE “MIGLIORE INIZIATIVA INDUSTRIA 4.0 E SVILUPPO SOSTENIBILE”

STMICROELECTRONICS - “IoT, costruiamo il futuro”

L'IoT e l'Industria 4.0 sono temi ancora poco conosciuti da studenti e insegnanti, ma sono e saranno sempre più l'ambito in cui i ragazzi che sceglieranno un percorso STEM si ritroveranno a operare:IoT, costruiamo il futuro intende ampliare il contatto tra industria e mondo dell'educazione, coinvolgendo tutti i livelli dell'istruzione, dalle scuole medie inferiori all'Università. Il programma si articola in visite e seminari in azienda o nelle scuole con formazione sui nuovi scenari, tramite insegnamenti tecnici e indicazioni sui trend, con riferimento alle nuove metodologie e alle relative opportunità. Il progetto comprende anche un corso di formazione per gli insegnanti al fine di garantire continuità degli insegnamenti nei diversi anni scolastici.

PREMIO SPECIALE “MIGLIORE INIZIATIVA REALIZZATA DA UNA PMI”

KAIHROS - “SkillsJobs Combinazioni Perfette”

SkillsJobs.it è un portale online per dare a tutti pari opportunità di trovare il proprio posto nel mondo del lavoro. Gratuito per le aziende e per i candidati, il portale si basa sulla sola ricerca di competenze. SkillsJobs.it raccoglie, da un lato, profili da cui vengono rimossi alcuni dati che negli annunci e nei CV tradizionalmente intesi possono essere discriminatori; dall’altro, produce delle ricerche tailor-made in modalità “oscurata” per cui le aziende possono accedere ai dati di contatto solo dopo aver acquistato i profili di interesse in base al numero di competenze ricercate. Il motore di ricerca è dedicato alle aziende consapevoli per cui trovare risorse umane vuol dire trovare i talenti adatti alle posizioni ricercate.

PREMIO SPECIALE “MIGLIORE PARTNERSHIP PROFIT-NON PROFIT NELLA COOPERAZIONEINTERNAZIONALE”

SOFIDEL - “Sofidel e la tutela della risorsa idrica”

Dal 2018 Sofidel è partner del progetto WaterAid Healthy Communities in Mali dove la scarsità delle piogge, così come la loro irregolarità, insieme alle difficoltà politiche vissute dal Paese, rende la situazione idrica particolarmente precaria. WaterAid è attiva nel sud-est, nel comune rurale diSamabogo, all’interno del circondario di Bla, regione di Ségou. Qui è stato costituito il Gruppo Kanuya, un'associazione di donne locali che ha ricevuto formazione e microcredito per produrre evendere sapone di karitè alla comunità locale, oltre che essere attivo nell’educare le persone ad unacorretta igiene. Anche grazie al sostegno offerto da Sofidel, WaterAid ha potuto fornire l’accesso all’acqua pulita, un bagno decente e condizioni igieniche adeguate a decine di migliaia di persone.

CATEGORIA “GIOVANI, SCUOLA E FUTURO”

SIRTI - “La connessione tra i banchi di scuola”

Sirti ha supportato il progetto di cablaggio strutturato con connettività wi-fi in fibra ottica a favore dell'Istituto Comprensivo Statale "Sperone-Pertini". La scuola si trova nella periferia sud di Palermo,un’area a rischio, caratterizzata da forte degrado e svantaggio socio-culturale, con un altissimo tassodi dispersione scolastica. Grazie a questo progetto l’edificio è stato riqualificato e dotato di maggioristrumenti per attirare gli studenti e per migliorare il livello delle attività scolastiche.Contemporaneamente, l’azienda ha supportato Preside, corpo docenti e istituzioni del luogo, nelloro obiettivo di abbattere le diseguaglianze, di rendere migliore e più accessibile la scuola periferica.

CATEGORIA “OCCUPABILITÀ, PARI OPPORTUNITÀ E DIRITTI UMANI”

FONDAZIONE ADECCO PER LE PARI OPPORTUNITÀ - “#RIPARTODAME”

#RIPARTODAME è un progetto che favorisce l’inclusione sociale dei detenuti in art. 21 attraverso l’inserimento in contesti lavorativi all'esterno della struttura penitenziaria, nato per volontà di Fondazione Adecco per le Pari Opportunità e di Fondazione Alberto e Franca Riva Onlus. #RIPARTODAME è uno dei rari progetti a livello europeo rivolto a detenuti a non portare il lavoroall’interno del carcere, ma a lavorare sull’inclusione socio-economica del detenuto nel medio e lungo termine, formandolo e preparandolo a contesti lavorativi esterni alla struttura penitenziaria. I beneficiari vengono formati per approcciare con efficacia il mercato del lavoro, accettare ed affrontare il pregiudizio e ricercare un’opportunità lavorativa.

CATEGORIA “CLIMA, ENERGIA E ACQUA”

FONDAZIONE GIUSEPPE E PERICLE LAVAZZA - “Caffè Hispañola”

Negli ultimi decenni la cafficoltura nelle aree montagnose di Haiti e della Repubblica Dominicana havissuto un periodo di crisi per l’epidemia di ruggine del caffè (roya). Caffè Hispañola ha come obiettivo l’empowerment delle comunità locali produttrici di caffè al fine di rendere i coltivatoriindipendenti e dare loro opportunità di crescita economica. Il progetto sviluppato in partnership da Fondazione Lavazza, Lavazza e Oxfam si è concentrato sulla costruzione e il rafforzamento della filiera del caffè nei due Paesi e ha permesso di: incrementare la produttività del caffè; rafforzare le fasi successive della filiera, migliorando le condizioni di vita dei contadini e i redditi delle famiglie; sviluppare politiche pubbliche a supporto del settore caffeicolo.