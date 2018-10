Festival dell’Innovazione e della Scienza nel segno della sostenibilità

Tra gli interventi più attesi figurano quelli di Marco Attisani che ha ideato Watly, computer termodinamico in grado di produrre acqua pulita, energia e addirittura connessione internet sfruttando l’energia solare. Un’idea rivoluzionaria pensata in particolare per le popolazioni più povere. All’economista Gunter Pauli (nella foto) toccherà invece rivelare i segreti della Blue Economy nell’appuntamento dal titolo “Ridurre la povertà e incoraggiare l’innovazione” all’insegna dello spreco zero e della sostenibilità ispirata alla natura per rispondere ai bisogni degli esseri umani e del sistema.

Grandi sportivi e chef presenti al festival

A Settimo arriveranno testimonial dello stile di vita sano, provenienti dal mondo dello sport come Marc Gené, Margherita Granbassi e Giuseppe Poeta. Ci sarà anche Marco Dolfin nella doppia veste di atleta paralimpico e medico. E non mancheranno gli ambasciatori della buona tavola: chef come Simone Salvini promotore della cucina vegetale, Valeria Mosca esperta di wild food e la campionessa del mondo di pasticceria Silvia Federica Boldetti.

Gli studenti progettano un mondo sostenibile e sano

Nei mesi scorsi molte scuole primarie e secondarie di primo grado che partecipano al festival hanno lavorato a progetti dedicati alla sostenibilità; dal riuso degli alimenti, al riciclo pensato non solo per la tutela dell’ambiente ma anche per le comunità più povere, ad esempio attraverso il recupero del cibo avanzato nelle mense scolastiche. Alcuni di questi progetti, ideati dai ragazzi con l’aiuto di insegnanti e centri di ricerca (Sert, università…), saranno presentati all’interno del Festival e parteciperanno al Premio ArchimedeLab che selezionerà i migliori. Tra i temi più interessanti figurano le app contro l’uso e l’abuso di sostanze psicotrope, laboratori di sensibilizzazione e prevenzione di malattie più o meno note, ricerche legate alla corretta alimentazione e un progetto di una casa completamente eco-sostenibile. Un istituto superiore si è lanciato addirittura in un esperimento molto particolare: dimostrare come dal fondo del caffè si possano generare altre forme di vita vegetali, che danno origine a piante e fiori.

Scoprire la scienza giocando