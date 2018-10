Innovazione? Per gli artigiani non è un fine, ma un mezzo

“L’altra innovazione. Il valore artigiano e il bisogno di futuro” è il titolo del Rapporto 2018 di Confartigianato Lombardia, appunto dedicato a un modo di innovare in cui la tecnologia non è un fine, ma un mezzo per nobilitare il lavoro dell’uomo, in cui contano in primo luogo le relazioni con collaboratori, clienti e con il luogo in cui l’impresa si sviluppa. Un’innovazione capace di portare cambiamenti concreti non solo nell’economia ma anche nella società, non solo sul mercato ma anche sul territorio, non solo nella gestione del business ma anche nel welfare.