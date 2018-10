Lombardia no slot: dopo gli 8,5 milioni per il contrasto, ecco l'accordo con l'Ufficio scolastico regionale

È stata approvata dalla Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell'assessore a Politiche sociali, abitative e Disabilità Stefano Bolognini, la convenzione con l'Ufficio scolastico regionale per il sostegno ai progetti di sensibilizzazione nelle scuole di contrasto al gioco d'azzardo per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.

Con la proroga della prima fase progettuale al 30 ottobre 2018.

"Regione Lombardia - dice l'assessore Stefano Bolognini - e' in prima linea nel contrasto al gioco d'azzardo patologico e sta impegnandosi a mantenere i tempi per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi. Dopo gli 8,5 milioni di euro stanziati una settimana fa ecco oggi l'approvazione della convenzione con l'Ufficio scolastico regionale lombardo. L'obiettivo e' di fare promuovere nelle scuole dei percorsi di sensibilizzazione e di formazione per la lotta alle ludopatie".

I destinatari delle iniziative di Regione Lombardia infatti sono, da un lato, i soggetti affetti da disturbo da gioco d'azzardo patologico (Gap), ma dall'altro appunto docenti, studenti e genitori che sono i principali destinatari dei percorsi formativi scolastici.

"Siamo sulla strada giusta, da una recente ricerca - aggiunge l'assessore Bolognini - risulta che un giovane su due in Lombardia dichiara di aver giocato d'azzardo. Il coinvolgimento del nostro sistema di istruzione nella figura di docenti, studenti e genitori ci permette di svolgere un'azione capillare di prevenzione che puo' essere efficace nel presente ed essenziale per le generazioni future".