Le opere di SICreative si presentano

Sono le produzioni creative frutto del lavoro di venti giovani under 30 selezionati attraverso il progetto SICreative. Promosso da ItaliaCamp, il progetto è stato realizzato grazie ai fondi messi a disposizione dall’Agenzia Nazionale per i Giovani con il bando “Cosa vuoi fare da Giovane? Il tuo futuro parte adesso!”, con l’obiettivo di far emergere il talento e sviluppare le competenze artistico-creative degli under 30 attraverso la collaborazione con artisti già affermati.

Gli under 30 selezionati hanno avuto la possibilità di partecipare a tre residenze artistiche, svoltesi al Milano Luiss Hub for Makers and Students nel corso del mese di ottobre, con artisti di fama internazionale: Alice Padovani, artista visiva nota per proporre nelle sue opere frammenti di una natura decontestualizzata e creare collezioni che sono, allo stesso tempo, cumuli e tracce, dove la memoria naturale e quella personale si fondono per diventare il punto di origine; Arcò, cooperativa fondata da un gruppo di ingegneri e architetti impegnati nella progettazione architettonica, urbana e del paesaggio basata su principi di sostenibilità ambientale; Francesco Giannico, uno dei fari portanti della sound art, fondatore dell’archivio italiano dei Paesaggi Sonori e, con Alessio Ballerini, della Oak Editions.