Fumetti & solidarietà con la "Pigotta Cico"

Per Sergio Bonelli Editore: «Il piccolo pasticcione Cico è un amico dell’Unicef ed è pronto a strappare un sorriso a tutti i bambini. Parola di Zagor, che lo conosce bene!»

«La tutela delle future generazioni parte da gesti semplici, piccole azioni che hanno un grande significato, proprio come la Pigotta. Lucca Comics & Games la accoglie anche quest’anno a braccia aperte: dopo Zagor, aspettiamo anche il suo simpatico amico Cico!» commenta Mario Pardini presidente di Lucca Crea Srl.

«Ogni Pigotta è speciale perché può salvare la vita di un bambino in un Paese in via di sviluppo. Le Pigotte sono realizzate a mano con fantasia e creatività da nonni, genitori e bambini, a casa, a scuola, presso associazioni e centri anziani di tutta Italia. Ogni Pigotta apre un cerchio di solidarietà che unisce chi ha realizzato la bambola, chi l’ha adottata e il bambino che, grazie all’Unicef, riceverà l’aiuto di cui ha bisogno», ha dichiarato Paolo Rozera, Direttore generale di Unicef Italia. «Ringraziamo gli organizzatori del Lucca Comics & Games 2018 e Sergio Bonelli Editore per questa collaborazione perché con le Speciali Pigotte Cico di quest’anno potremo aiutare insieme tanti bambini vulnerabili».