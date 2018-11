Legge no slot del Piemonte: deciderà la Consulta

Spetterà naturalmente al Consiglio di Stato valutare la legittimità della sostensiva che il TAR di Torino ha deciso, per le ingiunzioni che limitano il gioco d'azzardo in base alla Legge Regionale del Piemonte. Personalmente nutro seri dubbi che l'atto dei magistrati amministrativi sia fondato, ma la parola passerà ai patrocinanti della Regione.

Quanto alla questione di legittimità costituzionale, per l'ipotizzata violazione della "libertà d'impresa", va sottolineato con vigore che fin dal 1975 la Corte Costituzionale (la potete leggere in PDF in fondo all'articolo) ha escluso che l'azienda che esercita la vendita del gioco d'azzardo possa appellarsi a un diritto riconosciuto nella Carta del 1948.

La sentenza 30 ottobre 1975, n. 237, Presidente Bonifacio - Estensore Amadei, afferma infatti che "non contrastano con l’autonomia e l’iniziativa economica privata quei limiti che a queste la legge ponga in funzione della utilità sociale e per impedire che possa derivarne danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, elementi con i quali mali si concilia, per gli aspetti che gli sono propri, il giuoco d’azzardo".

Saprà l'attuale supremo organo di garanzia offrire alla Repubblica un esempio di scuola, qual venne da uno dei padri della Repubblica, Leonetto Amadei, e da uno dei migliori ministri della Giustizia (Francesco Paolo Bonifacio) che l'Italia abbia mai avuto nella sua storia?

Dal canto suo, la Regione Piemonte manterrà la determinazione a difendere l'interesse pubblico alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana? E questo in una stagione nella quale, finalmente, la salute dei cittadini sembra precedere il fine di lucro del gioco d'azzardo?