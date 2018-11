Mafie 4.0: le mani della criminalità sull'azzardo. Sequestri per un miliardo di euro

Azzardo legale: un canale sempre aperto per il riciclaggio delle cosche "Operazione Gambling". Si chiama così l'operazione partita questa mattina, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria, che ha portato all'arresto di 41 persone, al sequestro di 56 società e 1500 punti scommesse, oltre che di siti per l'azzardo online e beni immobili per un valore di 2miliardi di euro. Il "canale" dell'azzardo è sempre aperto per le cosche, ha dichiarato il Procuratore capo De Raho. Il modo più semplice per trasportare denaro dall'illegalità alla "legalità" e ripulirlo è proprio l'azzardo, come ha confermato nei giorni scorsi un importante rapporto della Banca d'Italia