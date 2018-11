Da Banco Alimentare 2.400 kg di alimenti per i poveri del Papa

Da 22 anni la Giornata nazionale della Colletta Alimentare è un gesto di reale vicinanza a chi vive nel bisogno, per questa ragione Banco Alimentare ha fatto proprio il messaggio pronunciato dal Santo Padre in occasione della Giornata Mondiale dei Poveri, che sarà proposto come strumento di riflessione a tutti coloro che parteciperanno all’iniziativa: “Che cosa esprime il grido del povero se non la sua sofferenza e solitudine, la sua delusione e speranza? La risposta è una partecipazione piena d’amore alla condizione del povero. Probabilmente è come una goccia d’acqua nel deserto della povertà; e tuttavia può essere un segno di condivisione per quanti sono nel bisogno, per sentire la presenza attiva di un fratello o di una sorella. Non è un atto di delega ciò di cui i poveri hanno bisogno, ma il coinvolgimento personale di quanti ascoltano il loro grido. Il grido del povero è anche un grido di speranza con cui manifesta la certezza di essere liberato”.

Gli alimenti raccolti nel corso della colletta saranno distribuiti a oltre 8mila strutture caritative (mense per i poveri, comunità per minori, banchi di solidarietà, centri d’accoglienza, ecc.) che aiutano più di 1.580.000 persone bisognose in Italia, di cui quasi 140mila bambini fino a 5 anni.

Quest’anno dal 22 al 26 novembre sarà possibile donare la propria spesa anche online sulle piattaforme di Auchan, Carrefour e Esselunga. L’obiettivo è quello di raccogliere 16 milioni di pasti in un solo giorno (un pasto equivalente corrisponde a un mix di 500 gr di alimenti secondo la stima adottata dalla Fédération Européenne des Banques Alimentaires). Le donazioni di alimenti ricevute in occasione della Colletta andranno a integrare quanto il Banco Alimentare recupera grazie alla sua attività quotidiana, combattendo lo spreco di cibo. Quest’anno sono state già distribuite oltre 90mila tonnellate.