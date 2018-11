Quanto donano le imprese italiane? 240mila euro l'anno (ovvero lo 0.3% del fatturato)

Il valore mediano dei contributi in denaro corporate è di 240.735 euro, quello delle erogazioni da parte delle fondazioni corporate è pari a 214.250 euro. 57.956 euro è invece il valore mediano delle donazioni di beni e servizi (pari al 2,5% del reddito ante imposte e allo 0,3% del fatturato. Per avere un termine di paragone negli Stati uniti siamo allo 0,1%). Il coinvolgimento diretto delle aziende è in crescita, rispetto alle fondazioni di impresa. «Si tratta di un fenomeno che si può leggere con l’esigenza da parte delle aziende, per ragioni di visibilità, ma anche di relazione con il territorio, di gestire in prima persona le attività filantropiche senza demandare a soggetti terzi», ragiona Clodia Vurro che ha guidato il team di analisti.

La ricerca 2018 non ha soltanto confermato la tenuta degli investimenti filantropici, ma ne ha ampliato la portata rispetto alle attese dichiarate l’anno precedente. Rispetto all’ammontare destinato al giving nel 2016, infatti, il 38% dei rispondenti ha dichiarato un incremento che, durante la rilevazione precedente, era stato previsto soltanto nel 27% dei casi. «La propensione al giving è cresciuta sia a fronte di una stabilità dei risultati economici, che in presenza di una loro riduzione. Tale tendenza emerge anche con riferimento alle attese di variazione per il periodo successivo e più pronunciata la propensione delle imprese ad adottare approcci strategici e di sistema. Il 56% delle imprese prevede che il giving rimarrà stabile, mentre il 32% si aspetta un incremento per il futuro», continua Vurro.