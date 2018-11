Black friday, una corsa verso il niente. Papa Francesco: "Consumiamo la nostra libertà"

The paradox of choice: why more is less è il titolo del libro del 2004 di Barry Schwartz. Più è meno. E meglio. Fino a ieri, il "troppo" era confinato nelle grandi città e in certe cattedrali del consumo. Ma poi è arrivato il black friday, una sorta di flusso finanziario indistinto, una rete di decine di milioni di prodotti offerti sulle piattaforme tecnologiche e nei negozi di prossimità, che ha "democratizzato" un'opulenza apparente collocandola a portata di mano (e di click). Ma con l'iperconsumo, cresce anche la frustrazione: meno libero, meno felici. Ecco il paradosso della scelta.

Più consumi, più ti senti insoddisfatto: premessa necessaria per ricominciare a consumare. Nessun moralismo, per carità. Ma la domanda resta: quanto è consapevole questo consumo, soprattutto da parte di persone che, il resto dell'anno, magari perché acquistano bananette bio a 20 euro al kg, si vorrebbero dedite al consumo equo, bio, critico??

Singolare - o drammatico - in tal senso è quello che accade a Londra. A Londra si sono infatti inventati il black friday per i prodotti da regalare ai rifugiati. "Choose Love", così si chiama il negozio che "offre" questo singolare prodotto di consumo: l'amore per il prossimo. Ovviamente scontato al 50%. Altrettanto ovviamente solo per il venerdì nero degli acquisti. Poi del prossimo, dell'amore e di tutto il resto possiamo pure disinteressarci.

"Immagina un mondo in cui puoi comprare il tuo cuore, andartene senza nulla e sentirti bene" si legge sul banner di Choose Love. Dal paradosso della scelta, al paradosso del cuore insomma. Ma per arrivare al paradosso dell'umano il passo è breve. Un tempo la chiamavano alienazione, ed era pure una parola alla moda.