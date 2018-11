L'Africa vista con gli occhi di un africano

Chad: dentro l’orfanotrofio di N’Djamena L’orfanotrofio Dieu Bénit, a N’djamena, è uno dei dieci centri di accoglienza per minori sostenuti da Coopi in Ciad, un Paese in cui la situazione dei minori è ancora critica e in cui gli istituti sono molto spesso guardati con diffidenza anche dalle famiglie che non possono occuparsi dei propri figli