Julia Kristeva: «L'Europa o il caos»

Ecco perché non solo è possibile, ma è necessario «ripensare al portato europeo come antidoto alle tensioni identitarie. Tendiamo a ridurre questo patrimonio di identità ad una tolleranza permissiva. Ma la tolleranza è solo il grado zero dell'interrogazione, non è l'interrogazione«.

Per questo, «quando non si riduce ad accogliere semplicemente gli altri, la "nostra" cultura li invita ad interrogarsi e a portare la cultura dell'interrogazione e del dialogo in incontri che problematizzano tutti i partecipanti. Questo interrogarsi reciproco produce una lucidità infinita che fornisce l'unica condizione per "vivere insieme". L'identità così intesa può farci muovere verso un'identità plurale e il multilinguismo del nuovo cittadino europeo»

Per questo, anche davanti alla violenza di queste ore «la politica dovrebbe non occuparsi più solo della contabilità ma anche della cultura, intesa come educazione e accompagnamento, magari partendo dai valori ancestrali del cristianesimo, dell’islam e del giudaismo. La questione, per noi, non è interagire con persone di altre fedi, ma con persone che non credono a più a niente». Sarà ancora l'Europa, dunque. O sarà in caos?