Povertà educativa: presentate 1.131 idee innovative

Alla scadenza del 14 dicembre, sono 1.131 le idee pervenute in risposta al quarto bando “Un passo avanti. Idee innovative per il contrasto alla povertà educativa minorile” (di cui circa 900 domande presentate nelle ultime 12 ore prima della scadenza del bando).

Le proposte sono pervenute da diverse regioni italiane: 2% Abruzzo; 2% Marche; 1% Molise; 2% Umbria; 2% Basilicata; 4% Calabria; 12% Campania; 3% Emilia-Romagna; 1% Friuli-Venezia Giulia; 1% Trentino-Alto Adige; 6% Veneto; 9% Lazio; 1% Liguria; 4% Sardegna; 6% Lombardia; 4% Piemonte; 9% Puglia; 10% Sicilia; 4% Toscana. Le idee per progetti multiregionali, invece, sono il 17%.

Al quarto bando di Con i Bambini è stato destinato un massimo di 70 milioni di euro, 35 milioni di euro per la Graduatoria A (regionali) e 35 milioni di euro per la Graduatoria B (multiregionali). I progetti della Graduatoria A potranno richiedere un contributo compreso tra i 250 mila e 1 milione di euro, mentre per quelli della Graduatoria B il contributo richiesto potrà variare da 1 a 3 milioni di euro. In seconda fase sarà richiesto al partenariato di contribuire alla copertura dei costi di progetto con una quota minima di cofinanziamento finanziario pari al 10% per la Graduatoria A e 15% per la Graduatoria B del costo complessivo del progetto. Si avvia adesso la fase di selezione delle idee da ammettere alla progettazione esecutiva: si prevede che questa fase si concluderà entro il prossimo mese di marzo.