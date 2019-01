EmergenzaFreddo a via la campagna

Gli sms donati si trasformeranno in un pasto caldo servito in un centro di accoglienza per persone sole; oppure in un “kit freddo” contente coperte, scaldamani e scaldapiedi distribuito durante le Unità di Strada in un soccorso notturno; in un set igienico con prodotti per l’igiene personale e biancheria per una donna ospite di una macro comunità; in un pacco di vari alimenti consegnato a casa di una famiglia indigente.

Anche in occasione della campagna #EmergenzaFreddo 2019 Enzo Iacchetti, da anni impegnato a fianco di Progetto Arca, invita a sostenere l’iniziativa: «Fame, freddo e solitudine sono i peggiori nemici di chi vive in strada. Affrontiamoli insieme, nessuno deve essere lasciato solo».