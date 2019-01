Il know how della Don Gnocchi per l'ospedale 4.0

Professoressa, che cos'è ARTES 4.0 e qual è il suo obiettivo?

​ARTES 4.0 (Advanced Robotics and enabling digital Technologies & Systems 4.0) è il Centro di Competenza nato nell’ambito del Piano nazionale Industria 4.0 promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico. Ha sede a Pontedera (Pisa) ed è coordinato dalla Scuola Superiore S. Anna di Pisa. Opererà prevalentemente nell’Italia Centrale, a supporto soprattutto delle Piccole e Medie Imprese, nei loro processi di sviluppo tecnologico, nei campi della robotica avanzata e delle tecnologie digitali abilitanti, anche attraverso programmi di orientamento e formazione. Tra i soci fondatori ci sono Università, Centri di ricerca, imprese ed enti del Terzo Settore, come la Fondazione Don Gnocchi.

Perché la Fondazione Don Gnocchi aderisce?

La Fondazione Don Gnocchi, che ha un’esperienza pluridecennale in ambito riabilitativo, è sempre stata aperta alle tecnologie più innovative. E oggi, sempre più, la robotica è un settore che può giocare un ruolo ad alto impatto nella riabilitazione e nell’assistenza. Inoltre, la Fondazione è un attore attivo nello scenario industriale ed anche economico italiano nell’ambito della salute umana e può quindi portare un contributo molto importante in tema di innovazioni nella sanità e nella riabilitazione in particolare. Siamo quindi pronti non solo a mettere a disposizione questo know how, ma a partecipare attivamente a progetti in collaborazione con Università, enti di ricerca ed anche soggetti economici, per portare soluzioni nuove, per la sanità del domani e per erogare servizi sempre più efficaci ed efficienti. Uno dei progetti di cui ci occuperemo sarà l’ospedale 4.0.