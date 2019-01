SeaWatch 3, 50 associazioni scrivono a Conte, fateli sbarcare oggi

“È ormai di urgenza improrogabile che i minori e tutte le persone presenti a bordo possano toccare terra nel più vicino porto sicuro e non restare ostaggio di dispute politiche alle quali, siamo certi converrà, il rispetto degli esseri umani e dei loro basilari diritti va sempre anteposto”, questo il messaggio contenuto nella lettera che abbiamo inviato oggi al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte insieme ad oltre 50 organizzazioni e associazioni a diverso titolo impegnate per i diritti dei minori.

Nella lettera in particolare chiediamo al Presidente Conte che si dia seguito oggi stesso alla richiesta della Procura presso il Tribunale per i minorenni di Catania di far sbarcare i minori, sottolineando che “le disposizioni della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, del diritto internazionale del mare, della Convenzione Europea sui diritti umani, della nostra Costituzione e delle leggi interne di tutela dei minori di 18 anni rendono lo sbarco un atto dovuto, sinora ritardato senza comprensibili motivi”.

La richiesta al Premier è di intervenire immediatamente ed “esercitare quanto nelle Sue responsabilità per far sì che questo ulteriore penoso episodio si concluda oggi stesso con lo sbarco di tutti e l'opportuna e immediata presa in carico dei minori loro malgrado coinvolti. Si tratta di persone che hanno già subito violenze e privazioni durante il viaggio, la loro sofferenza si è prolungata sin troppo ed è responsabilità delle Istituzioni italiane porvi fine.”

La lettera è stata firmata da:

A Buon Diritto Onlus - Acli - ActionAid - AISMI – Associazione italiana per la Salute Mentale Infantile - Amnesty International Italia - Arci - Arciragazzi - ASGI - Associazione Agevolando - Associazione Antigone - Associazione Culturale Pediatri (ACP) - Associazione ALI per giocare - Associazione bambini cerebrolesi - Associazione L’abilità - Associazione L’albero della vita ONLUS - Associazione Ligustrum Leuc - Associazione per l'Accoglienza, l'Affido e l'Adozione - Associazione Pollicino e Centro Crisi Genitori Onlus - Associazione Saveria Antiochia - Osservatorio antimafia (SAO) - Associazione 21 Luglio - Camera Minorile Milano Cammino – Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni - CNCA - Centro Astalli - Centro per la salute del bambino Onlus - CIAI Centro Italiano Aiuti all’Infanzia - CIR Consiglio Italiano per i Rifugiati - CISMAI Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso dell'Infanzia - Cittadinanzattiva - Comunità di S. Egidio - Cooperativa Sociale E.D.I. Onlus - Cooperativa Sociale Tuttinsieme - Coordinamento Genitori Democratici Onlus - Emergency - ONG Focus - Casa dei Diritti Sociali - Fondazione Arché Onlus - Fondazione Mission Bambini - Fondazione Roberto Franceschi Onlus - Geordie Onlus - Gruppo nazionale Nidi e Infanzia Salesiani per il Sociale- Ibfan Italia - INTERSOS - L’Accoglienza Coop. Soc. Onlus - L’altro diritto Onlus - La Gabbianella e altri animali Onlus - Legambiente - MAIS Movimento per l’autosviluppo, l’interscambio e la solidarietà - MAMI Movimento Allattamento Materno Italiano - Medici Senza Frontiere - Médecins du Monde - Missione Italia - Mediterranean Hope Programma migranti e rifugiati - FCEI - Oxfam Italia - Salesiani per il Sociale - Save The Children Italia - Società Italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (SINPIA) - SOS Villaggi dei bambini Onlus - Tavolo inter associativo SaltaMuri - Educazione sconfinata per l'infanzia, i diritti, l'umanità - Terre des Hommes - Unione Nazionale Camere Minorili (UNCM).