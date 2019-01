Ires al non profit, 4 alert per il passaggio in Aula

Il ragionamento principale da fare, a suo parere «è che bisogna dialogare con Bruxelles e far capire la specificità di questo mondo, chiedendo un pacchetto di norme che derogano la disciplina generale sugli aiuti di Stato per quelle figure soggettive che assolvono a funzioni di interesse generale»: finché questo non ci sarà, «le misure agevolative, comprese quelle previste dal Codice del Terzo Settore, hanno la spada di Damocle sulla testa».

In sintesi quindi, sono tre i punti critici. Non sappiamo che cosa dirà, nei confronti di chi e quando una nuova norma sostituirà quella soppressa. E in più c’è da fare un ragionamento sull’eurocompatibilità. «Ma al netto di questi 4 alert», afferma Mazzullo, «ce n’è uno grandissimo, di carattere sistemico: quale visione il Governo ha del Terzo Settore e dell’impresa sociale. Se guardo agli ultimi provvedimenti, questo Governo conferma l’impianto della riforma del Terzo Settore, poiché i correttivi apportati lasciano in piedi l’impianto. Ad esempio la legge di bilancio ha modificato l’art 79 del Codice del Tezro Settore decommercializzando le attività delle ex Ipab e quindi riconoscendo un’importantissima agevolazione a un ente che svolge attività commerciale e quindi lucrativa anche se non di redistribuzione degli utili. Da un lato il Governo fa questo ragionamento, ma dall’altra parte con quest’altra norma dice che l’agevolazione futura sarà destinata solo a quei soggetti che svolgeranno attività con modalità non commerciali. C’è una non completa comprensione della differenza tra lucro oggettivo e luco soggettivo, che sono aspetti fondamentali e strategici».

Il punto è: «Per cosa - tu Governo - valorizzi questo mondo? Per le finalità che persegue, al di là del fatto di come le finanzia o solo nella misura in cui oltre a perseguire un fine non lucrativo svolge anche attività non commerciale?».