Vita.it una crescita record

Alla crescita globale del sito, in un anno quasi il 17% del traffico è da home page, ovvero utenti affezionati che hanno vita.it nei loro segnalibri e la consultano ogni giorno, contribuiscono le performance di alcuni articoli come “Tre amiche inventano il bar portineria. E la prossimità diventa lavoro”, o i tanti articoli sul Decreto Sicurezza, come “Anche Bologna sospende il Decreto Salvini” e “Decreto Salvini elimina la protezione umanitaria, cambia nome e sostanza lo Sprar”. A sorpresa nella top ten una lettera di una nostra lettrice “J-Ax mi ha commosso, ma il diritto al figlio non esiste”.

Nella classifica, con performance notevoli per numero di visualizzazioni manche per tempo di permanenza sul sito, gli utenti di Vita.it vogliono capire e approfondire, anche gli articoli di analisi dei diversi provvedimenti. Per esempio quello dedicato all'analisi del nuovo capitolato per la gestione dei Centri di accoglienza, o quello dedicato al Codice del Terzo settore e alle le novità del correttivo in dieci punti.

Nell'anno anche la perfornace del blog “La Puntina dedicata alla vice ministra all'Economia “Laura Castelli, un'asina al ministreo dell'Economia” che totalizza ben 160mila visualizzazioni di pagina per una permanenza di 3 minuti e 40 secondi.

Da sottolineare infine i 27mila utenti che hanno cliccato sulle Store di Vita, non tutti sono diventati abbonamenti ma l'interesse cresce.

Grazie a tutti