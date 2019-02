Brad Smith: «L’intelligenza artificiale è decisiva per il futuro dell’Italia»

L’obiettivo è di coinvolgere entro il 2020 oltre 2 milioni di giovani, studenti, neet e professionisti in tutta Italia, formando oltre 500.000 persone e certificando 50.000 professionisti, per un investimento di 100 milioni di euro per iniziative, programmi e corsi. Con questa iniziativa Microsoft si impegna a fare sì che il digitale e l’intelligenza artificiale siano accessibili a tutti, per rendere l’Italia un Paese più competitivo e sviluppare le capacità umane.

Durante l’evento al Politecnico di Milano, dal titolo: “Ambizione Italia: Artificial Intelligence and digital skills, looking into the future of work”, Brad Smith ha parlato delle sfide dell’intelligenza artificiale, evidenziando come «nel futuro tutti dovremo imparare nuove competenze: l’intelligenza artificiale sostituirà alcuni lavori ma ne creerà altri».

«Per realizzare il pieno potenziale dell’intelligenza artificiale dobbiamo pensare oltre alla tecnologia in sé. Dobbiamo lavorare insieme per costruire una cultura digitale, in cui tutti abbiano le competenze digitali di cui hanno bisogno per dare il loro contributo e affermarsi», ha detto Brad Smith.

Che ha spiegato: «Da sempre Microsoft si impegna ad aiutare gli studenti ad acquisire le competenze digitali necessarie per affrontare i lavori del futuro. Ma preparare le nuove generazioni significa anche aiutarli a comprendere l’impatto etico, politico e sociale dei nuovi trend tecnologici. Ambizione Italia è un progetto importante che ci aiuta a fare entrambe le cose».