L’attacco mediatico non ferma le ONG, trend in crescita del 10%

RISORSE UMANE

Abbastanza più stabile appare invece il quadro delle risorse umane del settore, sempre in perfetto equilibrio di genere (51% uomini e 49% donne). Il trend quadriennale sul campione omogeneo (nota 1) mostra un lieve incremento delle risorse umane contestualizzate in Italia e una flessione sull’estero. Il dato generale del 2017 mostra invece una flessione più significativa di alcune migliaia di unità (soprattutto sull’estero), probabilmente dovuta al fatto che alcune importanti organizzazioni non hanno compilato questo dato. in questo senso un dato più completo sarà disponibile tra qualche settimana quando tutte le organizzazioni avranno finito di compilare i dati sulla piattaforma che si aggiorna real time. Per quanto riguarda le tipologie contrattuali registrate i dati si attestano come segue: 47,7% contratti a tempo indeterminato, 8,1% contratti a tempo determinato, 30,9% contratti a progetto, 13,2% Partite IVA.