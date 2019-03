In 4.800 piazze la 26esima edizione delle Uova di Pasqua Ail

I volontari dell’Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma tornano in 4.800 piazze con l’iniziativa Uova di Pasqua Ail, in programma il 5, 6, e 7 aprile. Il tradizionale appuntamento, giunto alla 26esima edizione, è posto sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e permetterà di ricevere, con una donazione minima di 12 euro, un uovo di cioccolato caratterizzato dal logo dell’Associazione.

Per l’Ail che celebra i suoi 50 anni di attività il 2019 è un anno davvero importante. Sono 50 anni di impegno al fianco dei malati, contro i tumori del sangue; con l’obiettivo di sostenere la ricerca, l’assistenza e sensibilizzare l’opinione pubblica. Oggi l’Ail è una realtà forte e radicata, presente più che mai nel cuore della gente e sul territorio nazionale con le sue 81 sezioni provinciali. Una grande storia costruita giorno dopo giorno, che è stata protagonista e testimone dello sviluppo dell’Ematologia italiana.

I rilevanti risultati negli studi e le terapie sempre più efficaci e mirate hanno determinato un grande miglioramento nella diagnosi e nella cura dei pazienti ematologici. È necessario però continuare su questa strada per raggiungere ulteriori obiettivi e rendere le leucemie, i linfomi e il mieloma sempre più guaribili.

La manifestazione “Uova di Pasqua Ail” ha permesso negli anni di raccogliere fondi destinati al sostegno di importanti progetti di ricerca e assistenza e ha contribuito a far conoscere i progressi della ricerca scientifica nel campo dei tumori del sangue.

I fondi raccolti grazie alla distribuzione delle Uova di Pasqua Ail 2019 saranno impiegati per:

sostenere la ricerca scientifica;

collaborare al servizio di assistenza domiciliare per adulti e bambini. L’Ail finanzia oggi, su tutto il territorio, 42 servizi di cure domiciliari. Il servizio consente ai malati di essere seguiti da équipe multi-specialistiche nella propria abitazione, riducendo così i tempi di degenza ospedaliera e assicurando nel contempo la continuità terapeutica dopo la dimissione;

sostenere le case alloggio Ail, strutture situate nei pressi dei Centri Ematologici che accolgono i malati e i loro familiari costretti a spostarsi dal luogo di residenza per le cure. Attualmente sono 35 le città italiane che offrono questo servizio con 4.300 persone ospitate ogni anno tra pazienti e familiari;

supportare il funzionamento dei Centri di Ematologia e di Trapianto di Cellule staminali e sostenere i laboratori per la diagnosi e la ricerca;

promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale di medici, biologi, infermieri e tecnici di laboratorio.

L’iniziativa viene realizzata grazie al contributo di migliaia di volontari che rappresentano per Ail il patrimonio più prezioso e all’efficace opera delle 81 sezioni provinciali.

Per conoscere le piazze più vicine qui