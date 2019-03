Quando il welfare aziendale fa rima con business

Fra le imprese premiate quest'anno, il Premio del Comitato Guida è andato alla Mazzucchelli 1849 in particolare per il poliambulatorio e le attività di sostegno psicologico ai propri dipendenti ai quali si è da ultimo aggiunto anche un corso di autodifesa per donne riservato alle dipendenti ed alle figlie dei dipendenti. La menzione speciale Welfare al femminile è andata a La Grande Casa, una cooperativa sociale Onlus di Sesto San Giovanni, per un progetto riservato alle dipendenti madri, un progetto sorto naturalmente visto che «come lavoro ci occupiamo dei desideri dei lavoratori», ha detto Elisa Salvadori ritirando il premio. Fra le aziende del Terzo settore prima classificata la Spazio Aperto Servizi, cooperativa sociale Onlus di Milano per un altro progetto riservato alle dipendenti madri. Premiate anche: Agimad, Europea Microfusioni Aerospaziali, Deangelis, Illumia, Rondi Maria Elena, Selle Royal, Studio Sila, Umbragroup e Welcome Italia.

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Riccardo Fraccaro, ha sottolineato che «l'azienda cresce se i dipendenti contribuiscono ai suoi obbiettivi ed è perciò più conveniente creare un ambiente di welfare aziendale», rilevando altresì che i contratti aziendali che comprendono misure di welfare sono concentrati ben al 76% nel Nord e solo al 16% al Centro e all'8% nel Sud.

Welfare Index PMI ha monitorato le iniziative di welfare delle imprese in dodici aree: previdenza integrativa, sanità integrativa, servizi di assistenza, polizze assicurative, conciliazione vita-lavoro, sostegno economico, formazione, sostegno all’istruzione di figli e familiari, cultura e tempo libero, sostegno ai soggetti deboli, sicurezza e prevenzione, welfare allargato al territorio e alle comunità.

Le imprese attive, cioè con iniziative in almeno 4 aree, nel 2016 erano il 25,5%; in soli tre anni sono raddoppiate, raggiungendo il 45,9%. Ancor più significativa è la crescita delle imprese molto attive, cioè con iniziative in almeno 6 aree: sono quasi triplicate, passando dal 7,2% nel 2016 al 19,6% nel 2019. Il vero salto è avvenuto nell’ultimo anno, con una crescita delle imprese molto attive dal 14,4% al 19,6% (+36%)