Economia civile: al via il Festival di chi crea condivisione e felicità

Da qui, nascono tutte le domande tipiche dell’economia civile. Ovvero, spiega il professor Pelligra, «che relazione c’è tra crescita economica e benessere integrale (sono i temi dell’economia della felicità), come organizzare le imprese al loro interno, per tirar fuori il meglio dalle persone». Poiché le imprese sono comunità di persone, sorgono anche domande cruciali: «siamo così sicuri che gli strumenti digovernance e di teoria dell’organizzazione che abbiamo sviluppato in questi decenni siano rispettosi della natura umana?».

L’attenzione profonda alle dinamiche motivazionali, relazionali, umane non mette forse in scacco i modelli semplificati di organizzazione d’impresa? L’economia civile è al crocevia di questo intreccio di temi. Si tratta di passare dal know how al know why, «riempire tutto di senso e significato, fatto che implica riflessioni profonde su cosa significa benessere, su cosa significa interagire e sul valore delle relazioni».

Da queste domande nasce l’idea del Festival. Un festival sull’economia civile – racconta ancora Vittorio Pelligra - «ha ragioni molteplici. La prima ragione è quella di conoscerci. In questi anni, l’economia civile è stata un po’ il concetto-ombrello su cui hanno lavorato tante persone, in Italia e all’estero, con radici comuni ma anche differenti. Guardiamoci in faccia, chi siamo, chi rappresenta la domanda di economia civile, non solo l’offerta: amministrazioni pubbliche, imprese, scuole. La seconda ragione, senza alcun atteggiamento paternalistico, è capire cosa ci unisce, quali sono i nessi comuni fra le esperienze concrete. In questo modo, col Festival vorremmo accendere i riflettori su esperienze che incidono in ambito locale, ma non hanno riconoscimento oltre il locale. Vorremmo che il Festival fosse il momento di creare sinergie anche con l’ambito istituzionale».

Per questa ragione, al Festival dell’Economia civile la presenza, anche di amministratori della cosa pubblica, non avrà colore partitico. Il senso è far capire quante risorse ci sono, in questo settore, a disposizione dei territori e quanto queste risorse possano diventarlo per il sistema-Paese se venissero valorizzate.