Lercio.it : «Adesso l’Africa la raccontiamo noi»

E lo fa attraverso strumenti come quello della satira. E chi meglio del sito Lercio poteva sostenerli? Lo scorso novembre, infatti, due autori di Lercio, Davide Paolino e Gianni Zoccheddu, sono volati in Etiopia per parlare di salute sessuale, e del progetto Asure sostenuto da Commissione Europea e Intesa San Paolo.

«Io», dice Davide Paolino, «ho la sensazione di non essere mai tornato dall’Etiopia. I mesi successivi al mio viaggio ho provato ad andare avanti con la mia normalità ma con la consapevolezza che alla fine ero rimasto in Africa: per fortuna mi è rimasta dentro».