A Kampala rinasce un campo da calcio nel nome dell'inclusione

«Questa collaborazione tra una ong come AVSI, l’AIC ONLUS e la CDO sport», ha sottolineato Giampaolo Silvestri, segretario generale di AVSI, «mostra come la cooperazione allo sviluppo passi anche attraverso la cura e la valorizzazione delle passioni dei ragazzi, come quella del calcio. Il calcio in questo progetto diventa il cardine di un’educazione che contribuisce a riconoscere il valore della disciplina, del rispetto dell’altro, del fare squadra per un bene comune».